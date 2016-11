Ohne Fahrerlaubnis

Schwarmstedt. Ohne Führerschein war am Samstagmittag eine 94-jährige Autofahrerin in Schwarmstedt unterwegs. Zeugen fiel die etwas gebrechliche Frau auf einem Parkplatz eines Supermarktes am Mönkeberg auf. Polizeibeamte untersagten der Autofahrerin die Weiterfahrt und brachten sie zu ihrer Wohnung. Hierbei stellte sich heraus, dass die 94-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dieser war ihr

bereits von der Führerscheinstelle entzogen worden.