Online Redaktion für Plenartage gesucht

Einmalige Chance, in die Rolle von Journalisten zu schlüpfen

Heidekreis. Die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper lädt Schüler aus dem Heidekreis zur Teilnahme am Projekt „Online-Redaktionen für Plenartage im Niedersächsischen Landtag“ ein. Der Verein n-21: Schulen in Niedersachsen online möchte journalistische Talente mit einem Preis würdigen. Er bietet, mittlerweile bereits zum siebten Mal, ein spannendes Redaktionsprogramm für Schüler ab der zehnten Jahrgangsstufe. Interessierte haben drei Tage lang die Möglichkeit, digital, mittels Potcasts, EPaper-Artikeln und interaktiven Networks über das Geschehen im Landtag zu berichten. Die Schüler erhalten die Gelegenheit, Interviews mit Abgeordneten sowie mit Ministern zu führen. Teilnehmer können während dieser Zeit in die Rolle des modernen Journalisten schlüpfen, ihr Politikverständnis fördern und den Umgang mit digitalen Medien erfahren. Gudrun Pieper selbst wird ein Team als Patin begleiten, unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für Ausstattung und Kostenübernahme ist gesorgt. Eine Jury aus Profijournalisten wird dann die Ergebnisse der Online-Redaktionen bewerten und die beste Nachwuchsredaktion 2017 mit iPads belohnen. Die feierliche Preisverleihung, durch den Präsidenten des Landtages, ist für Frühjahr 2018 geplant.Ein Online-Bewerbungs-Formular und weiterführende Informationen gibt es unter www.n-21.de. Anmeldeschluss ist der 13. Januar 2017.