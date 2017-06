Open-Air-Gottesdienst

Heidekreis. Am Sonntag, 25. Juni, um 10 Uhr lädt die Kirchengemeinde Düshorn- Ostenholz zu einem Freiluft-Gottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus in Hollige ein. In der Predigt wird Pastor Bernd Piorunek ein provokantes Gleichnis Jesu auslegen. Musikalisch wird die Feier vom Düshorner Posaunenchor unter Leitung von Peter Schulze begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird dazu eingeladen, mit Gegrilltem und kühlen Getränken weiterzufeiern. Sollte es wider Erwarten regnen, findet der Gottesdienst in der Scheune auf dem Hof von Gerd Meine statt.