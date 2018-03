Ostereiersuche der SPD

Lindwedel. Die traditionelle Ostereiersuche der SPD wird auch in diesem Jahr am Karsonnabend, 31. März, um 15 Uhr auf dem Hof Graas-Pfeifer, Am Viehbruch 9 stattfinden. Für die Lindwedeler Kinder wird der Osterhase Nester verstecken, für Kaffee und Kuchen sorgen die Sozialdemokraten.