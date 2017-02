Osterferienprogramm 2017 in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Für die Vereine und Jugendgruppen sind die Ferienprogramme immer eine gute Möglichkeit, ihre Kinder- und Jugendarbeit bekannter zu machen, für sich zu werben und so neue Interessenten zu erreichen. Für das Osterferienprogramm 2017 des Samtgemeinde-Jugendringes Schwarmstedt haben nun die Vorbereitungen begonnen und die Vereine, Verbände und Gruppen wurden gebeten, bei Interesse ihre Meldungen bis spätestens zum 24. März einzureichen (per E-Mail an sgjr.schwarmstedt@online.de oder per Post: Am Sandfeld 1, 29690 Schwarmstedt). Die Osterferien sind in diesem Jahr vom 10. bis zum 22. April. Der Jugendring-Vorstand erhofft sich wieder eine Vielzahl von Angeboten für eine kreative Freizeit- und Ferien-Gestaltung. Anfragen bei Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15.