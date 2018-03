Osterfeuer in Gilten

Gilten. Am Ostersamstag, 31. März, wird in Gilten bei Anbruch der Dunkelheit das Osterfeuer von der Jugendfeuerwehr angezündet. Auch dieses Jahr findet das Feuer wieder auf der Wiese am Deich hinter dem Hof Backhaus statt. für Verpflegung ist in bekannter Weise ausreichend gesorgt. Die Annahme von Brenngut kann am 24. und am 31. März von 10 bis 12 Uhr erfolgen.