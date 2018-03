Osterfeuer in Hope

Feuerwehr sammelt Grüngut

Hope. Auch in diesem Jahr findet das Osterfeuer der Feuerwehr Hope am Ostersonnabend, 31. März, am Dorfgemeinschaftshaus in Hope statt. Entfacht wird das Feuer gegen 19 Uhrdurch die Hoper Löschzwerge und die Jugendfeuerwehr Lindwedel. Damit es wieder ein schönes großes Feuer wird, sammelt die Feuerwehr am Sonnabend, 31. März, Grüngut ein. Alle Einwohner werden gebeten, das Grüngut bis 10 Uhr an die Straße zu legen. Für das leibliche Wohl sorgt wie in jedem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Hope.