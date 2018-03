Strauchschnitt wird nach Anmeldung abgeholt

Lindwedel. Das Osterfeuer in Lindwedel findet am Ostersonntag, 1. April, statt. Veranstaltungsort ist der altbekannte Platz an der Straße Speckendamm in Richtung Adolfsglück. Angesteckt wird das Osterfeuer gegen 19 Uhr durch die Jugendfeuerwehr Lindwedel. Gebündelter Strauchschnitt bis zu einer maximalen Menge von einem Kubikmeter wird von den Kameraden der Feuerwehr nach vorheriger Anmeldung abgeholt. Anmeldungen werden unter Telefon (0 50 73) 2 91 und (0 50 73) 16 23 entgegengenommen. Die Anlieferung von Grüngut an den Osterfeuerplatz ist möglich am Ostersonnabend in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Lindwedel freut sich über viele Besucher aus Lindwedel und Umgebung und wird die Gäste mit Bratwurst, Getränken und Süßigkeiten für die Kinder versorgen.