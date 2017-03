Ostermarkt

Essel. Am Sonntag, 19. März, um 14 Uhr öffnet das Schützenhaus in Essel seine Türen für den traditionellen Ostermarkt. Regionale HobbykünstlerInnen präsentieren Kunsthandwerk, Selbstgebasteltes und Geschenkartikel wie Fotokarten und -bilder, Gestecke und Kränze aus Naturmaterialien, Holzarbeiten, Handgestricktes und selbstverständlich vielerlei Osterdekoration. Wie immer gibt es eine große Auswahl an leckerem selbst gebackenen Kuchen. Zwischen 15 und 16 Uhr tritt die Bläsergruppe des sechsten Jahrgangs der KGS Schwarmstedt auf. Der Eintritt ist frei.