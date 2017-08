Parkplatzsperrung

Heidekreis. Am Sonnabend, 19. August, findet in Walsrode ab 17 Uhr das Finale der NDR-Sommertour statt. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Parkplatz am ehemaligen Postgebäude an der Poststraße bis voraussichtlich Montag, 21. August, um 10 Uhr zu sperren. Weitere Parkplätze sind in ausreichender Anzahl im Stadtzentrum verfügbar.