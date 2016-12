Party im Hallenbad

Auch Schnuppertauchen wird angeboten

Schwarmstedt. Mit einer Day- & Night-Party beendet das Hallenbad am Freitag, 16. Dezember, seine erfolgreiche Veranstaltungsreihe für das Jahr 2016. Start der Party ist ab 14.30 Uhr, ab 17 Uhr gehen die Lichter aus und es werden Leuchtsticks verteilt (solange der Vorrat reicht). Ab 18 Uhr bietet der Tauchclub Barakuda ein Nacht-Schnuppertauchen an. Für die gute Stimmung sorgt wie gewohnt DJ Paintmaster mit einer Auswahl an Partymusik. Der Eintrittspreis beträgt einen Euro für Kinder und Jugendliche. Das Team des Hallenbades freut sich auf zahlreiche Besucher.