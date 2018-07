Pedal verwechselt

Schwarmstedt. Beim Einparken in eine Parkbucht verwechselte eine 62-jährige Fahrzeugführerin am Sonntagmorgen an der Bahnhofstraße vermutlich das Brems- und

Gaspedal. Sie überfuhr die Bordsteinkante und prallte im weiteren gegen einen Hausanbau. Der Gebäudeschaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert, der Schaden am PKW auf 5.000 Euro.