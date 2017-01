Planen aufgeschlitzt

Buchholz. Unbekannte schlitzten in der Nacht zu Donnerstag an fünf Sattelaufliegern die Planen auf. Dabei waren die Schnitte nur wenige Zentimeter lang. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die transportierte Ware war vermutlich nicht attraktiv genug oder zu unhandlich. Die Sattelzüge waren auf dem Autohof in

Buchholz/Aller abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.