Plattdeutscher Gottesdienst

Heidekreis. Am Sonntag 18. Juni, um 10 Uhr lädt die Kirchengemeinde Düshorn- Ostenholz zu einem plattdeutschen Gottesdienst an der Westenholzer Mühle ein. Die Predigt wird Prädikant Günter Hoja halten. Auch die Gebete, Lesungen und Lieder werden in volksnaher plattdeutscher Sprache gehalten sein. Dieser Open-Air- Gottesdienst vor der romantischenn Naturkulisse der alten Wassermühle in Westenholz findet traditionell zum Auftakt des dortigen Mahl- und Backtages statt. Musikalisch wird die Feier vom Düshorner Posaunenchor unter Leitung von Peter Schulze begleitet.