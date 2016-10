Plattdeutscher Nachmittag im Senioren-Büro

Schwarmstedt. Nach dem geglückten Start mit dem plattdeutschen Nachmittag in Schwarmstedt im August dieses Jahres und dem dabei bekundeten Interesse der über 20 Teilnehmer, welches den beiden Plattsnakers Oskar Hein und Heinrich Plesse sicherlich zu verdanken ist, wird der Senioren- und Behinderten-Beirat die Initiative fortsetzen in der Hoffnung, dass sich ein Kreis von Freunden der plattdeutschen Sprache daraus entwickelt, der sich in gewissen Abständen in Schwarmstedt oder Umgebung trifft, um die heimische Sprache zu pflegen und sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Dazu wird am Donnerstag, 27. Oktober, um 16 Uhr ins Seniorenbüro Schwarmstedt, Hauptstraße 4 eingeladen. Die beiden oben genannten Plattsnakers wollen das Vorhaben unterstützen und haben ihr Erscheinen zugesagt.