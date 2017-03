Plattdeutscher Nachmittag im Senioren-Büro

Schwarmstedt. Nu is dat wedder sowiet: An Dönnerdag den`n 30. März um 16 Uhr wüllt wi uns wedder in us Seniorenbüro in de Hauptstraat Nummer 4 in Schwarmsen dräpen un tohope plattdüütsch snacken. Oskar Hein is ok dorbie un vertellt us Geschichten un Döntjes. As jümme bi Kaffe un Kauken.