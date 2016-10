Plattdeutsches Theater in Essel

Essel. Nach einjähriger Pause meldet sich die plattdeutsche Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Groß Eilstorf in diesem Jahr mit dem Stück „allns Goethe oder wat“ zurück.

Der sparsam lebende Gastwirt Johannes lässt den angesetzten Notartermin mit dem Bürgermeister Richard platzen. Dieser wollte den Laden übernehmen, um dort für die Gemeinde und seinen Freund den Adler Wirt Parkplätze zu bauen. Doch beim Aufräumen entdeckt die plauderfreundliche Putzfrau alte Dokumente. Kommen diese ausgerechnet von dem großen Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe? Wenn das stimmt winken der kleinen Gemeinde doch Millionen wie der gierige Bürgermeister meint… . Helfen kann hier doch die Stammgast Wilma die zwar unter der Brücke lebt aber doch vermeintlich Goethe-Expertin ist. Auch die beschränkte Sekretärin trägt wenig zur Aufklärung bei. Schließlich kennt sie diesen Schlagersänger gar nicht. Erfüllt sich der Traum eine Goethe Gemeinde zu werden und müssen die Goethe-Biografien neu geschrieben werden?

Das Stück wird am Sonntag, 6. November, um 15 Uhr im Schützenhaus in Essel aufgeführt. Einlass ist ab 14 Uhr. Karten zum plattdeutschen Schwank in drei Akten und zu Kaffee und Kuchen gibt es für zehn Euro bei: Edda Poppe, Telefon (0 50 71) 23 32, Ingrid Woop, (0 50 71) 96 81 97 oder im Malergeschäft Kosiol.