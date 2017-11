Platzdienst

Lindwedel. Die Tennisplätze des SV Lindwedel-Hope müssen winterfest gemacht werden. Der Spartenvorstand lädt zum Platzdienst am Sonnabend,18. November, ab 10 Uhr ein und bittet um rege Beteiligung. Bitte vormerken: Am Mittwoch, 7. Februar 2018, ab 19 Uhr findet eine Spartenversammlung statt. Es stehen unter anderem Neuwahlen des Spartenvorstandes an. Einzelheiten und Tagesordung folgen später.