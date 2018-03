Platzdienst

Lindwedel. Der erste Platzdienst der Tennissparte des SV Lindwedel/Hope in diesem Jahr findet am Sonnabend, 24. März, um 10 Uhr statt. Die Spartenmitglieder und die aktiven Punktspielteilnehmer werden gebeten, zahlreich an der Vorbereitung der Tennisplätze zur neuen Saison mitzuwirken. Ein zweiter Platzdienst soll dann am Sonnabend, 7. April, um 10 Uhr stattfinden.