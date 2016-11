Polizei gibt Entwarnung

Scherz über WhatsApp und facebook

Heidekreis. Ein Scherz über facebook und WhatsApp – ein sogenannter Hoax – führte in den vergangenen Tagen zu Aufregung in der Bevölkerung des Heidekreises. Mehrere besorgte Menschen berichteten von einer Nachricht aus der hervorgeht, dass Päckchen in Briefkästen gefunden worden seien, die man auf gar keinen Fall berühren dürfe. Außerdem, so der Nachrichteninhalt, sollen bereits mehrere Menschen mit Lebensgefahr ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. Als Urheberin dieser Sprachnachricht wird auf eine Ärztin aus Munster verwiesen. An dieser Nachricht ist eine Bilddatei angefügt, auf der man die angeblich verdächtigen Päckchen sehen kann.Bei der Nachricht handelt es sich um einen Scherz, der seit geraumer Zeit im Bundesgebiet verbreitet wird. In keinem Fall kam es zu einem schädigenden Ereignis. Der Polizei im Heidekreis ist bisher kein Fund eines Päckchens gemeldet worden. Auch sind in diesem Zusammenhang keine Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ärztin aus Munster ist nicht Urheberin dieser Nachricht. Die Polizeirät, den Hoax zu löschen und nicht weiterzuleiten.