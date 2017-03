Polizei steht Rede und Antwort

Lindwedel. Nach dem sehr interessanten Vortrag von dem Leiter des Schwarmstedter Polizeikommissariats, Jürgen Hildebrandt, im Februar vor einer großen Besucherzahl im Seniorenbüro Schwarmstedt hat sich der Senioren- und Behinderten-Beirat der Samtgemeinde dazu entschlossen, diesen Vortrag angesichts steigender Wohnungseinbrüche, Belästigungen am Telefon, falscher Handwerker, die ihre Dienste anbieten, und anderer faulen Machenschaften nun auch in Lindwedel anzubieten und zwar am Montag, 13. März, um 16 Uhr im Gemeindesaal der Kirche in Lindwedel im Nettelfelde. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten; der Eintritt ist frei.