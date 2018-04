Prämie für Helfer ausgelobt

Maifeier und Kranzbinden in Lindwedel

Lindwedel. Der Heimatverein Lindwedel richtet am Dienstag, 1. Mai, ab 11 Uhr seine jährliche Maifeier aus. Hierzu lädt er alle Bürger, große und kleine, herzlich ein. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Neben Kaffee und Torten gibt es unter anderem auch Bratwurst, Currywurst, Pommes, Fischbrötchen und einiges mehr. An Getränken werden Wein, Sekt, Bier und auch Alkoholfreies angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Esseler Musikanten und die Bands Rock Saloon und Laredo Hills. Für die kleinen Gäste steht eine aufblasbare Hüpfburg bereit. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einer Ansprache der Ortsvertretung und des Heimatvereins. Danach werden die Fußballspieler des SV Lindwedel-Hope den Maibaum aufstellen. Der Heimatverein sowie die Vereine und Gruppen der Dorfgemeinschaft wünschen allen Mitbürgern viel Spaß und hoffen auf rege Beteiligung. Das Kranzbinden findet am Freitag, 27. April, ab 16 Uhr am Feuerwehrgerätehaus statt. Fleißige Helfer sind gerne willkommen. Der Heimatverein lobt für die Gruppe, welche die meisten Helfer entsendet, 100 Euro für deren Vereinskasse aus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Aufbau der Zelte und Stände beginnt am 1. Mai um 8 Uhr.