Radtouren kulinarisch

So schmeckt das Aller-Leine-Tal

Schwarmstedt. Hüttenzauber – kulinarische Rendevouz mit Kartoffeln und Cranberries, Bienen, Bisons und Schwarzbunten Friesen heißen die kulinarischen Radtouren, die am Sonnabend, 15. Juli und 19. August, von 13 bis 18.30 Uhr stattfinden. Die Tour hat eine Länge von 25 Kilometern. Frische Luft, Sonnenschein und frische Produkte. Diese Fahrradtour inklusive intensives Naschvergnügen ist ein optimaler Wochenendausflug für Groß und Klein. In fünf Stunden verschiedene ausgewählte Geschäfte oder Hofstellen kennenlernen und überall etwas probieren – das ist ein kulinarisches Erlebnis. Auf der kulinarischen Radtour streifen die Teilnehmer verschiedene Lokalitäten und probieren überraschende Kostproben. Zwischen den kulinarischen Leckerbissen geben die Gästeführerinnen Infos zu Geschichte und Architektur des Aller-Leine-Tals und die Teilnehmer bekommen einen guten Einblick in die Region links und rechts der Aller. Start ist am Bahnhof Schwarmstedt. Anmeldung bei der Tourist-Information der Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 86 88 oder touristinfo@aller-leine-tal.de.