Ratssitzung

Suderbruch. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Gilten findet am

Montag, 6. Februar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Zum Schießstand 5 in Suderbruch statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors, eine Bezuschussung der Waldkinder Buchholz, der Antrag auf Kostenübernahme von 25 Prozent beim Ausbau des Waldweges „Heidkampsweg“ in Nienhagen sowie die Annahme von Spenden.