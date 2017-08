Ratssitzung

Buchholz. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Buchholz (Aller) findet am

Mittwoch, 6. September, um 20 Uhr in Marklendorf, Am Schützenplatz 6 im Dorfgemeinschaftshaus statt. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben der Vorstellung des Gewerbevorhabens an der Autobahn (Ostseite) Fragen der Einwohner zu Beratungsgegenständen und anderen Gemeindeangelegenheiten.