Ratssitzung

Norddrebber. Die nächste Sitzung des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Norddrebber, Hohe Eschweg statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Samtgemeindebürgermeisters der Erlass einer Satzung zur Änderung der Schuleinzugsgebiete der Grundschulen Schwarmstedt und Buchholz zum Schuljahresbeginn 2018/2019, die Erweiterung des Ganztagsbetreuungsangebots an der Grundschule Schwarmstedt sowie das Betreiben eines Waldfriedhofes. Weiterhin ist ein Tagesordnungspunkt die Vorstellung beziehungweise Gründung einer Bürgerstiftung Samtgemeinde Schwarmstedt, die Benennung einer wählbaren Bürgerin für den Senioren- und Behindertenbeirat in den Jugend-, Sport- und Kulturausschuss sowie die Finanzierung der GVH-Tarifausweitung.