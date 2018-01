Ratssitzung

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schwarmstedt findet am Montag, 29. Januar, um 20 Uhr im Uhle-Hof, Unter den Eichen 2 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Verkehrssituation „Am Bornberg“ und „Esseler Weg“ sowie der Antrag auf Bewerbung am niedersächsischen Modellprojekt: „Tempo-30-Zonen auf Hauptstraßen“. Weiterhin geht es um den Flächentausch und Flächenerwerb für den Neubau der Kindertagesstätte in Schwarmstedt.