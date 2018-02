Ratssitzung

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Essel findet am

Montag, 5. März, um 20 Uhr in Essel-Engehausen, Marschweg 1 beim Camping-Aller-Leine-Tal statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors der Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis zur Kinder- und Jugendhilfe, die Sanierung von Gemeindestraßen; hier: Lange Straße (südlicher Bereich) und Im Felde (zwischen Am Kartoffelberg und Lange Feldweg), die Teileinziehung der Gemeindestraße „Schäferweg“ in Essel sowie der Zuschuss an den Schützenverein Essel für besondere Leistungen der Kinder- und Jugendschießgruppe im Jahr 2017.