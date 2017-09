Ratssitzung in Essel

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Essel findet am Mittwoch, 4. Oktober, beim Camping Aller-Leine-Tal am Marschweg 1 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Änderung der Kindertagesstättensatzung der Gemiende Essel, die Installation einer Fußgängerbedarfsampel in Essel an der Schwarmstedter Straße/Schmiedeweg, die Verkehrssicherheit im Kurvenbereich L 180 zwischen Stillenhöfen und Thören sowie der Antrag des SV Essel auf Erhöhung des Baukostenzuschusses für den Unterstand der Petanque-Sparte.