Rechtsberatung wird umgestellt

Jürgen Lindner übernimmt von Hermann Giese

Schwarmstedt. Nach vielen Jahren hat Rechtsanwalt Hermann Giese seine Beratertätigkeit für den Haus & Grund Schwarmstedt zum Jahresende 2016 aufgegeben. Die Beratung wird jetzt fortgesetzt durch den Verbandsjustitiar Jürgen Lindner vom Landesverband Haus & Grund Niedersachsen. Lindner ist bereits seit 1978 für den Verband tätig und hat in den 80er Jahren die Mitglieder beraten. Die Termine sind aufgeführt beim Beratungsdienst des Landesverbandes (Seite 3 der Verbandszeitung). Zur Vermeidung von Wartezeiten werden die Mitglieder gebeten sich telefonisch unter (05 11) 97 32 97 36 oder 38 beim Landesverband in Langenhagenanzumelden. In aller Regel ist das Sekretatriat vormittags besetzt. Eine Anmeldung über den Haus & Grund Schwarmstedt entfällt zukünftig. Folgende Termine stehen im ersten Quartal 2017 zur Verfügung: Jeweils Dienstag, 17. und 31. Januar, 14. und 28. Februar sowie 14. und 28. März. Dabei findet die Beratung am ersten Dienstag im Monat immer von 15 bis 17.30 Uhr und am zweiten Dienstag von 9.30 bis 12 Uhr statt.