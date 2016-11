Reifen vom Grundstück entwendet

Lindwedel. Von einem Grundstück an der Straße Uhlenhorst in Lindwedel entwendeten Unbekannte einen Satz Sommerreifen auf Alufelgen. Der Schaden beträgt rund 2.500 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen Freitag, 11. November, und Mittwoch, 16. November, begangen.