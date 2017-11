Rekord im Hallenbad

160 Besucher bei der Halloween-Party

Schwarmstedt. Mit einem Besucherrekord von 160 Kindern und Jugendlichen, von denen 150 kleine und große Besucher schaurig und gruselig verkleidet waren, wurde kürzlich die Halloween-Party im Hallenbad Schwarmstedt gefeiert. In einem gespenstig dekorierten Eingangsbereich empfingen die ebenso einfallsreich verkleideten Mitarbeiter ihre Gäste. In der Schwimmhalle sorgte DJ Martin Hache, alias „Paintmaster“ in gewohnter Weise für den passenden Sound. „Der riesige Ansturm und die gute Stimmung unter den Besuchern veranlasst uns dazu, am 1. Dezember eine Day-&-Night-Party anzubieten“, kündigt Betriebsleiter Marcel Krüger an. Zu der letzten Veranstaltung des Jahres, die von einem Schnupper-Nachttauchen begleitet wird, gibt es demnächst weitere Informationen.