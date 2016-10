Rhetorik-Seminar an der vhs

Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte

Walsrode. Eine intensive Einführung in die Praxis der „Angewandten Rhetorik“ bietet die Volkshochschule Heidekreis im Rahmen eines Intensiv-Seminars am 28. und 29. Oktober in Walsrode an. Dieses Seminar wendet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte sowie an angehende Nachwuchskräfte die ihr Rede- und Vortragsverhalten optimieren wollen. Folgende Inhalte sind vorgesehen: Grundsätze angewandter Rhetorik, Redeformen und Strukturprinzipien, Analyse- und Bewertungsfaktoren von Reden, Manuskriptarbeit und Sprechdenken, praktische Übungen mit Videokontrolle werden begleitend eingesetztDas Seminar findet am Freitag, 28. Oktober (16:30 Uhr bis 21:30 Uhr) und Sonnabend, 29. Oktober (9 bis 16 Uhr) in der Volkshochschule Heidekreis, Kirchplatz 4 in Walsrode statt. Die Anmeldungen zu diesem Intensiv-Seminar werden bis zum 20. Oktober erbeten, Telefon 05161-948880, E-Mail: info@vhs-heidekreis.de.