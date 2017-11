Rhetorikkurs in Soltau

Persönlichkeit trotz PowerPoint – weniger ist mehr

Heidekreis. Noch vor wenigen Jahren konnten Vortragende nur punkten, wenn sie in der Präsentation gekonnt Schriften ins Bild fliegen ließen und es auf den Folien glitzerte und blinkte. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass alle Geschäftsleute mit dem Programm PowerPoint umgehen können. Aktuell besteht die Gefahr, als Präsentatorin nicht mehr wahrgenommen zu werden, sondern nur noch einen Hintergrundkommentar zu liefern und monoton das herunterzuleiern, was das Publikum auf der Folie längst gelesen hat.Dieses Seminar ist kein Anwenderkurs für PowerPoint, sondern ein Rhetorikkurs, der Folien als visuelle Unterstützung nicht als Ablenkung einzubauen lehrt. Alle Teilnehmer werden gebeten, einen Laptop und mindestens eine bestehende PowerPoint-Präsentation mitzubringen, die gemeinsam überarbeitet wird. Präsentationsfolien harmonieren am Ende perfekt mit Aufbau, Stilmittel und Inhalt des Textes. Neue Präsentationsformen werden erlernt, mit denen das Publikum gefesselt wird, außerdem werden Sprechtechniken verfeinert. Der Vortrag beeindruckt dann mit Spannung und Stil von Anfang bis Ende.Termin ist Donnerstag, 30. November, von 16 bis 18.30 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305; Veranstalter ist die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis in Kooperation mit dem U-Netz Heidekreis. Anmeldung bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 97 06 12oder koostelle@heidekreis.de Anmeldeschluss ist der 23. November.