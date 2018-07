Rucksack am Badesee gestohlen

Polizei gibt Verhaltenstipps für Badegäste

Schwarmstedt. Unbekannte Täter entwendeten am Montagabend amBadesee im Esseler Weg einen am Uferbereich abgelegten Rucksack. Indem Rucksack befand sich unter anderem ein Portmonee mit Bargeld,diversen Dokumenten und Kreditkarten. Die Schadenshöhe wird auf über300 Euro geschätzt. Der Besitzer war lediglich für zirka zehn Minutenim Wasser gewesen. Da sich dieser Tage öfter solche Badesituationen ergeben könnten,sollten Sie folgende Tipps Ihrer Polizei beachten, wenn Sie IhrHandtuch verlassen:- Nehmen Sie wirklich nur das Nötigste an Wertsachen mit.- Lassen Sie Portemonnaie, Ausweise, Bankkarten, teure Technikusw. zu Hause.- Fragen Sie vertrauenswürdige Badegäste, ob sie für die ZeitIhrer Abwesenheit, ein Blick auf Ihre Sachen haben.- Wählen Sie Ihren Liegeplatz nicht zu abgelegen bzw. zu einsam(fehlende Blickkontrolle durch Nachbarn).- Verwenden Sie für den Badeaufenthalt keine erkennbar teurenTaschen (besondere Marken/Labels lassen Geld vermuten) Hinweis:Vermeiden Sie am besten die Mitnahme von Luxusartikeln (Schmuck/Uhr).- Verwenden sie große und farblich auffällige, günstige Taschen.So haben Sie einerseits Ihren Platz aus der Entfernung im Blickund andererseits eine Orientierungshilfe bei hoherBesucherdichte.- Je nach Situation können auch spezielle Verstecke zurAufbewahrung von Geld und anderen Gegenständen sinnvoll sein (z.B. gereinigte Sonnencremeflaschen, Cremedosen, Getränkeflaschenusw.). An Sandstränden bietet sich auch an, Wertsachen insanddichten Behältnissen unter dem Badetuch im Sand zu vergraben(das sollte natürlich unbeobachtet geschehen!).- Für Wassersportler, die mehr Platz benötigen, gibt es auch einAngebot an wasserdichten Rucksäcken bzw. größeren Taschen.- Verabreden Sie sich für den Badetag! Gesellschaft bietet meistmehr Spaß und größeren Schutz!