Samtgemeinde sucht Pächter

Schwarmstedt. Um seinen Bürgern sowie den Besuchern des Aller-Leine-Tals auch in der kommenden Saison eine attraktive Freizeitmöglichkeit anbieten zu können, sucht die Samtgemeinde Schwarmstedt für ihre Minigolfanlage zum 1. April einen Pächter. Die Minigolfanlage am Hallenbad Schwarmstedt hat in der Zeit von April bis Oktober täglich in der Zeit von 12 bis 20 Uhr geöffnet (letzter Einlass 18 Uhr), soweit es die Witterung zulässt. Ein Pachtzins ist nicht zu entrichten. Der Pächter erhält für die Pflege (parkähnliche – etwa 1.900 m² große – Anlage) und die Reinigung der Anlage einschließlich Toiletten eine monatliche Vergütung von 50 Euro (April bis Oktober).

Fragen zum Pachtverhältnis richten Interessierte bitte an die Samtgemeinde Schwarmstedt, Martina Stasko, Zimmer sieben, Telefon (0 50 71) 8 09 57, stasko@schwarmstedt.de.