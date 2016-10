Samtgemeinderat tagt

Essel. Die nächste Sitzung des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Dienstag, 1. November, um 20 Uhr im Schützenhaus Essel, Bothmerscher Weg 11 statt. Auf der öffentlichen Tagesordnungstehen neben der Ehrung und Verabschiedung von Ratsmitgliedern der Bericht über das Ergebnis der Wahl des Samtgemeinderates am 11. September, die Feststellung der Fraktionen und Gruppen sowie ihrer Stärke, die Wahl des Ratsvorsitzenden, die Erhöhung der Anzahl der Beigeordneten sowie die Bildung des Samtgemeindeausschusses und Benennung der stimmberechtigten Vertreter des Samtgemeindeausschusses. Weiterhin geht es um die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters sowie die Bildung der Ausschüsse des Samtgemeinderates, die Benennung der Vorsitzenden in den Ausschüssen des Samtgemeinderates und der Stellvertreter, die Benennung eines Vertreters und Stellvertreters für die Sozialstation Aller-Leine-Tal, die Benennung der Verbandsvertreter und Stellvertreter des Zweckverbandes Aller-Leine-Tal im Landkreis Soltau-Fallingbostel, die Wahl der Vertreter im Wasserversorgungsverband Landkreis Fallingbostel und Mitteilung über Tätigkeiten und öffentliche Ehrenämter des Samtgemeindebürgermeisters und seines allgemeinen Vertreters.