Schauspieler für Krippenspiel gesucht

Schwarmstedt. Geschneit hat es ja nun schon, das ist das Zeichen, dass Weihnachten mit großen Schritten näher kommt. Und damit beginnen auch wieder die Proben für das Krippenspiel am Heiligen Abend in der evangelischen Kirche in Schwarmstedt. Alle Schulkinder sind eingeladen mitzumachen und bekannte oder neue Rollen zu übernehmen und sich überraschen zu lassen, wer in diesem Jahr neben Maria und Josef noch dabei ist. Geprobt wird immer mittwochs um 15.30 Uhr und der erste Termin ist der 16. November. Fragen bitte an Diakonin Reimann unter Telefon (0 50 71) 5 11 56 11.