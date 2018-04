Scheiben am Hallenbad eingeschlagen

Schwarmstedt. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag zwei Scheiben einer Außentür des Hallenbades in Schwarmstedt ein. Der Schaden beträgt rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 in Verbindung zu setzen.