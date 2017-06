Schießen beim Schützenverein Buchholz

Königswürde geht an Hans-Ludwig Braasch

Buchholz. Die Buchholzer Schützen haben am Sonntag ihre Majestäten und Pokalsieger ausgeschossen. Bei Kaiserwetter gab es strahlende Sieger und Gesichter im Rahmen eines sehr gemütlichen und geselligen Beisammenseins. Neue Kinderkönigin ist Lexa Kluth. Bei der Jugend konnte sich Benjamin Godfryd vor Lisa Weißleder und Angelina Redlich durchsetzen. Der Schützenkönig 2017 ist Hans-Ludwig Braasch, Zweite wurde Uschi Elsholz vor Heiko Braasch. Nach einem heißen Stechen ist Yvonne Weißleder diesjährige Bürgerkönigin. Erstmalig wurde in diesem Jahr die Jagd auf einen Darts-Wanderpokal, gestiftet von Philipp Kalliebe, aufgenommen. Teilnehmen durfte jeder ab zwölf Jahre und man musste in vier verschiedenen Disziplinen die Darts auf dem Bord platzieren. Bester wurde hier Lukas Rüpke.Die Proklamation erfolgt beim Schützenfest am Sonnabend, 10. Juni, um 11.30 Uhr. Die Scheiben werden im Anschluss an das Königsessen am Sonnabend, 10. Juni, circa 14 Uhr mit dem traditionellen Scheibenannageln in Begleitung der Kirchboitzer Blaskapelle ausgebracht. Die Pokalgewinner sind: Reßmann-Pokal: 1. Nico Brinkmann, 2. Jessica Hapke, 3. Benjamin Godfryd; Vollstedt-Pokal: 1. Bernd Rüpke, 2. Philipp Kalliebe, 3. Hans-Heinrich Graas; Kalliebe-Pokal: 1. Dörthe Braasch, 2. Iris Feddeler, 3. Hans-Heinrich Graas. Die Bekanntgabe des Kaisers 2017 erfolgt erst beim Königsessen am Sonnabend, 10. Juni. Dann werden auch die Pokale ausgegeben und Ehrungen vorgenommen.Der Schützenverein Buchholz/Aller lädt hiermit alle Buchholzer und Interessierten sehr herzlich zum traditionellen Königsessens – bereits um 11.30 Uhr – auf das Festzelt ein. Als Highlight konnte wieder die Kirchboitzer Blaskapelle engagiert werden. Die Essensmarken sind bis Dienstag, 6. Juni, erhältlich bei Sigrid Feddeler, Telefon (0 50 71) 10 72 und Susanne Rüpke, Telefon (0 50 71) 34 28. Der Schützenverein Buchholz/Aller freut sich auf viele Buchholzer und Angereiste, um gemeinsam das diesjährige Schützenfest am 10. Juni zu feiern.Vorschau Schützenfest: Am Freitagabend, 9. Juni, startet das Schützenfestwochenende nun zum vierten Mal mit einer Zeltfete. Angeheizt werden alle von dem bekannten DJ Chris Kawa. Der Samstagmittag beginnt bereits ab 11.15 Uhr mit einer Begrüßung durch den Spielmannszug auf dem Festzelt, gegen 11.30 Uhr Einmarsch der noch amtierenden Majestäten, Proklamation und Königsessen und im Anschluss Ausbringen der Königsscheiben. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen auf dem Festzelt und alles in Begleitung des Spielmannszuges Buchholz/Aller und der Kirchboitzer Blaskapelle. Gegen Abend übernimmt dann DJ Bernd Jastremski und spielt zum Tanz und Thekenwalzer bis in die Nacht auf.