Schlagzeugabend im Brinkhaus

Heidekreis-Musikschule lädt ein

Heidekreis. Am Freitag, 25. November, findet um 18 Uhr im Brinkhaus in Hodenhagen der jährliche Schlagzeugabend der Schlagzeugklasse von Guntram Rösner der Heidekreis-Musikschule statt. Dem interessierten Publikum werden in der angenehmen, familiären Atmosphäre des Brinkhauses die jungen Musikern ganz nah sein und ein abwechslungsreiches, buntes, musikalisches Programm darbieten.Junge, kleine Drummer bringen erstmals ihre erworbenen Fähigkeiten zu Gehör, und ihre älteren „Mitstreiter“ zeigen auf, wie vielfältig man das Schlaginstrumentarium über den „Band-Einsatz“ hinaus nutzen kann. Von feurigem Drum-Set-Solo bis zu Duetten und Play alongs zu Pop-Arrangements wird die Palette reichen. Das Percussion-Ensemble Walsrode und das Percussion-Ensemble Schwarmstedt werden vielfältig das Schlaginstrumentarium einsetzen und die Veranstaltung mit Stücken wie Säbeltanz (Chatscharturjan), Pink Panther(Mancini) und dem perkussiven „Sambaco“ (G.d. Monica) umrahmen. Der Eintritt ist frei.