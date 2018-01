Schnell noch anmelden

Coaching-/Supervisionsangebot startet

Schwarmstedt. Lehrer sind in ihrem Alltag häufig mit schwierigen Situationen konfrontiert: Schwierige Schüler mit unterschiedlichen Problemen, scheinbar unlösbare, belastende Konflikte. Nicht selten werden die Grenzen der Belastbarkeit überschritten.Die Samtgemeinde Schwarmstedt sieht diese Problematik, möchte unterstützen und bietet aus diesem Grund auch in diesem Jahr im Rahmen von PaC – Prävention als Chance, ein Coaching-/Supervisionsangebot für Lehrkräfte an. An vier Terminen, auf das Jahr 2018 verteilt, treffen sich Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulformen der Samtgemeinde Schwarmstedt, um an konkreten „Fällen“ zu arbeiten. Sie bekommen die Möglichkeit, die Zeit und den professionellen Rahmen, um Hintergründe zu erarbeiten und die eigenen Handlungsweisen zu reflektieren. Begleitet wird dieses Angebot erneut von Uwe Brandes vom Winnicott Institut (Coach, Supervisor und Geschäftsführer des Instituts).Noch ist die Teilnehmergrenze nicht erreicht. Nähere Informationen zu diesem Angebot sind unter www.PaC-Schwarmstedt.de abrufbar. Eine Anmeldung ist noch bis zum 20. Februar bei Nicole Mittelstaedt (PaC-Managerin) im Rathaus oder unter Mittelstaedt@schwarmstedt.de möglich.