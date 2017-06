Schülerferienticket erhältlich

Heidekreis. Sechs Wochen auf Tour für nur 32 Euro mit dem Schülerferienticket. Besitzer des Ticket können das Strandleben an der Nordsee genießen, den Harz entdecken, das Weserbergland oder die Lüneburger Heide oder norddeutsche Großstädte erleben – und das für die Zeit vom 22. Juni bis zum 2. August. Das Ticket kann von allen Schülern bis 15 Jahre ohne Nachweis genutzt werden und von 16 bis 22 Jahren nur dann, wenn die Papiere beweisen, dass man noch Schüler ist.

Das Schülerferienticket ist mit Gutscheinheft für alle Schüler ab sofort erhältlich in der

Tourist-Information/Bürgerbüro Schwarmstedt, Am Markt 1, 29690 Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88; Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Freitag 8.30 bis 17 Uhr und Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr sowie Sonnabend 10 bis 12 Uhr.