Schülerfirma „Helfer-Hände“ der KGS Schwarmstedt bietet 20. PC-Kurs für jedermann an

Schwarmstedt. Die Schülerfirma „Helfer-Hände“ der KGS Schwarmstedt unter der Leitung des Fachbereichsleiters für Arbeit/Wirtschaft-Technik, Kay Kretzer, bietet einen weiteren, den mittlerweile 20., PC- Kurs für jedermann an.

An jedem der fünf Termine erwartet die Teilnehmer ein interessantes Tagesthema. Kaffee und Kekse gehören genauso zum Programm, wie freundliche Tutoren, die den Teilnehmern die PC-Welt in 1:1-Betreuung näher bringen. Die Helfer-Hände stehen bei offenen Fragen zur Verfügung und begleiten durch den ganzen Kurs. Selbstverständlich kann das eigene Laptop mitgebracht werden. Themen sind unter anderem: Internet-Recherche, Anfertigen von Präsentationen, Briefe schreiben, Tabellen anlegen, Ordner anlegen, löschen und verschieben und E-Mails verfassen. Auch in punkto Smartphones, Tablets und Kameras sind die Helfer-Hände Experten.

Die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn helfen gerne bei individuellen Fragen und freuen sich auf viele Teilnehmer. Kurstermine sind der 12. April, der 19. April, der 26. April, der 3. Mai und der 17. Mai.

Anmeldungen im Sekretariat der KGS unter der Telefonnummer (0 50 71) 96 81 70. Falls das Sekretariat nicht besetzt sein sollte, können Interessierte sich auch gerne unter sekretariat@kgs-schwarmstedt.de anmelden.