Schützenfest in Lindwedel

Zwei Tage volles Programm

Lindwedel. Am 24./25. Juni wird in Lindwedel Schützenfest gefeiert. Folgender Ablauf ist geplant: Sonnabend, 24. Juni, 13.45 Uhr Treffen am Festzelt,14 Uhr Ausmarsch zum amtierenden König, 15.30 Uhr Rückkehr zum Festplatz – anschließend Kinderspaß auf dem Zelt, 20 Uhr Schlagerparty mit dem DJ-Team Tom Boiley; Sonntag, 25. Juni, 12 Uhr Schützenfestessen mit Proklamation der Majestäten und um 14 Uhr Ausmarsch zum Annageln der Königsscheiben. Zuerst wird mit Privatfahrzeugen nach Adolfsglück, Anfang Hirtenweg, zum Kinderkönig gefahren. Danach geht es zurück zum Festplatz, wo der Ausmarsch zum Schützenkönig beginnt, um die Scheibe dort anzunageln. Rückkehr ist circa 16 Uhr. Auf dem Zelt steht bereits ab 15 Uhr ein leckeres Torten-Büfett bereit. Der Ausklang des Schützenfestes ist gegen 20 Uhr zu erwarten.