Schulanmeldung in Bothmer

Bothmer. Die Anmeldung der schulpflichtigen Kinder für das Schuljahr 2019/2020 in Bothmer findet in diesem Jahr für die Kinder, die den Kindergarten Gilten besuchen am Montag, 16. April, von 11 bis 13 Uhr und für die Kinder des Kindergartens Bothmer am Dienstag, 17. April, von 9 bis 15 Uhr in der Grundschule Bothmer statt. Bitte zu den Terminen das Familienstammbuch/Geburtsurkunde und das einzuschulende Kind mitbringen. Für die Kindergartenkinder hängen Anmeldelisten in den Kindergärten Bothmer und Gilten bereits aus. Die Kinder, die keinen der beiden Kindergärten besuchen, verabreden bitte telefonisch unter (0 50 71) 21 82 einen Termin.

Die Anmeldung der „Kann-Kinder“ für das Schuljahr 2018/2019 findet am Montag, 9. April, von 9 bis 12 Uhr in der Grundschule Bothmer statt. Bitte hierzu telefonisch mit der Schule in Verbindung setzen, um einen Termin in der angegebenen Zeit abzustimmen. Die Telefonnummer lautet (0 50 71) 21 82, bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen.