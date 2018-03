Schulanmeldungen in Lindwedel

Lindwedel. Für das Schuljahr 2019/2020 finden die Schulanmeldungen an der Grundschule Lindwedel am Montag, 7. Mai, von 14 bis 16 Uhr und Dienstag, 8. Mai, von 14 bis 16 Uhr, statt. Alle Kinder, die im Jahr 2019 schulpflichtig werden, müssen angemeldet werden. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2019 das sechste Lebensjahr vollenden werden.

Alle Kinder, die nach dem 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag für die Grundschule angemeldet werden. Die Anmeldungen für die Grundschule Lindwedel finden am Donnerstag, 17. Mai, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt.

Zur Anmeldung kommen die Eltern bitte zusammen mit ihrem Kind. Bitte die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch mitbringen. Um Wartezeiten zu vermeiden, hängen zur Terminvergabe im Kindergarten Lindwedel Listen aus, in die man sich eintragen sollte. Die Familien, deren Kinder nicht den Kindergarten besuchen, können sich telefonisch direkt an die Grundschule Lindwedel, Telefon (0 50 73) 12 92, montags von 12 bis 15.30 Uhr und mittwochs von 8 bis 12 Uhr wenden. Die Kann-Kinder für das Schuljahr 2019/2020 werden zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet.