Forum für Newcomer-Bands am 22. September

Schwarmstedt. Unter dem Motto „Schwarmstedt rockt“ wird am Freitag, 22. September, ein Forum für junge Musiker ab 19.30 Uhr im Uhle-Hof geboten. Vier namhafte Newcomer-Bands treten auf. Alle Formationen konnten nun schon Erfolge bei Open Airs oder anderen Events verbuchen. Unter der Obhut der Heidekreis-Musikschule, unter der Leitung von Guntram Rösner, soll diese Veranstaltung, die zum neunte Mal in Folge stattfindet, ein Impuls für die weitere Karrieren der jungen Musiker sein. Eine große Vielfalt der dargebotenen Stilrichtungen ist sicher.Auftreten werden: TLH The last Horizon – gegründet im Jahr 2011 noch unter dem Namen „Resonance Cascade“ begannen vier Musiker damit, einmal die Woche sehr laute Musik zu machen. Nach zwei Umbenennungen und das Austauschen von Virtuosen, stehen da nun Sänger Malte, Lead- Gitarrist Kuffna, Rhythmus- Gitarrist Elf, Drummer Mario und Basser Pfiff. Sie haben durch den Mix verschiedener Musikeinflüsse der Bandmitglieder einen außergewöhnlichen Musikstil erschaffen. Eine Mischung aus Rock, Metal und Hardcore mit treibenden Gitarrenriffs, eingängigen Melodien, aggressiven Shouts und energiegeladene Rhythmen. Paranoise – die Band der Heidekreis-Musikschule besteht aus vier Personen – Marcel an der Gitarre, Erik am Bass, Kim als Schlagzeuger und Imke für den Gesang.Inzwischen gibt es die Band circa vier Jahre. Während sie noch am Anfang des Jahres den Namen „Paranoid in Paradise“ trugen, nennen sie sich inzwischen „Paranoise“. Derzeit liegt der musikalische Schwerpunkt auf Covern, eigene Lieder sind jedoch ebenfalls in Arbeit. Was die Stilrichtung betrifft bewegt sich die Band vor allem im Bereich Pop und Rock. Auch funkige Songs sind dabei, doch mit ruhigeren Liedern können die Musiker genauso dienen.CHIM – die Cover-Band des Kulturzentrums Walsrode wird ebenfalls dabei sein.Lucky Heart & the welcome Kids um Musiker und Komponist Lucky Heart, alias Daniel Denecke, musiziert und singt gemeinsam mit dem „Welcome Kids Chor“. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.