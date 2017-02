Solo-Show am 18. März in der KGS

Schwarmstedt. In seiner hochprozentigen Solo-Show „Sekt oder Stelter“ stellt der Magier Jochen Stelter auf prickelnde Weise alles Mögliche an – vor allem das Unmögliche. Er verbindet raffinierte Zauberkunst mit seinem halbtrockenen Humor und serviert ein spritziges Erlebnis für alle Sinne. Jochen Stelter zaubert mit Geld und halbiert scheinbar Handys. Das ist unterhaltsam, witzig und vor allem immer wieder überraschend. In dieser Show wird der Magier und Preisträger der „Goldene Magica“ den Besuchern beweisen, dass jeder zaubern kann.Hier hüpfen nicht einfach Hasen aus dem Zylinder – Jochen Stelter hat viele seiner Tricks selbst entwickelt oder mit den Großen seines Faches zusammen ausgetüftelt. Sein Anspruch ist klar definiert: zeitgemäße Unterhaltung, die einen unvergesslichen Abend garantiert. Jochen Stelter beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff. Bereits mit sechs Jahren stand er zum ersten mal auf einer Bühne und präsentierte Zaubertricks. „Seitdem war für mich klar – ich werde Magier. Für mich einer der schönsten Berufe der Welt“, sagt er selbst.Mit seiner Show ist der Profi-Zauberer deutschlandweit und auch international für seine Zuschauer unterwegs. Seine preisgekrönten Zauberdarbietungen zeigt er in Fernseh-Shows, auf großen Firmen-Events, auf Kreuzfahrtschiffen und am 18. März in Schwarmstedt.Diese Show sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Die Show startet um 20 Uhr in der Mensa der KGS. Karten erhalten Interessierte für 15 Euro (Mitglieder 13 Euro, Kinder zahlen zehn Euro) im Vorverkauf in der Buchhandlung Gramann, Telefon (0 50 71) 9 82 20, Restkarten gibt es an der Abendkasse.