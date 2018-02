Selbstverteidigung und Selbstbehauptung

Kurs für Jugendliche auf Jugendhof Idingen

Heidekreis. Für Jugendliche ab zwölf Jahren bietet der Jugendhof Idingen am 3. und 4. März einen Kurs zum Thema Selbstverteidigung an. Unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern der Teakwondo-Sparte des TV Jahn Walsrode werden sich die Teilnehmer mit Hilfe von praktischen Übungen mit Aspekten verschiedener Kampfsportarten auseinandersetzten. Hierbei handelt es sich um einfache aber effektive Übungen, für die keine besonderen sportlichen Fähigkeiten nötig sind. Ebenso werden in einer theoretischen Einheit verschiedene Gefahrensituationen besprochen und zahlreiche Fragen rund um das Thema Selbstverteidigung beantwortet. Der Fokus soll dabei darauf liegen, wie man Auseinandersetzungen und Konflikte im Voraus vermieden werden können. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de.